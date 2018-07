“Biergarten” e fuochi d’artificio, arriva il tris d’estate

Ci siamo: stanno per arrivare le magiche serate pirotecniche della Pro Loco di Cuvio, tre giorni di festa che si terranno al Parco Comunale da venerdì 3 a domenica 5 agosto, dove sarà possibile divertirsi con la musica e degustare i prelibati menù che la cucina della Pro Cuvio ha preparato.

Ogni serata sarà animata da orchestra con musica dal vivo e sabato 4 il culmine della manifestazione con l’eccezionale spettacolo pirotecnico: un’entusiasmante susseguirsi di luci, colori e botti che illumineranno l’intera vallata.

La serata di fuochi d’artificio quest’anno sarà ancora più imponente grazie a un contributo speciale della Regione Lombardia.

SI MANGIA

In particolare, nel menù di venerdì 3 sarà protagonista il pesce: si potranno gustare le trenette alla cernia, code di gambero al cognac e un’ eccezionale fritto misto.

Sabato 4, sarà la serata delle immancabili e insuperabili “super costine” e dei gustosissimi spaghetti allo scoglio.

Domenica a mezzogiorno un prelibato risotto al radicchio e montasio farà compagnia al carpaccio di spada e la sera tutti a gustare Spaghetti con Metballs o gli hamburgher di chianina.

Queste solo alcune delle prelibatezze in programma che saranno accompagnate dagli ottimi vini della cantina Pro Loco; il tutto, come sempre, sarà servito al tavolo dagli “Yellow boys“, il gruppo dei giovani camerieri.

SI BEVE

Per chi invece, vuole solo bere o intrattenersi con amici, un piccolo pub all’aperto vi attende: il “‘BierGarten“, che oltre alle numerose qualità di birra tedesca e specialità bavaresi quest’anno offre anche i ‘nuggets’ di pollo e gli arrosticini. Ultima novità: nel nuovo ripiano verde del parco si terrà un mini-piano bar con arpa celtica suonata dal vivo dalla valcuviese Elena Guarneri.