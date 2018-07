Bimbi e animali: 4 eventi in libreria

La libreria dei bambini “Storie sotto coperta” di via Mazzini 5 a Gallarate dedica l’intera settimana agli amici a quattro zampe, protagonisti delle due letture animate gratuite, aperte a tutti e senza prenotazione nei giorni infrasettimanali, e dei due laboratori del sabato.

Il primo appuntamento è per martedì 10 luglio alle 17 con la lettura animata del libro “Un cucciolo per Nina” di Christine Naumann-Villemin con le illustrazioni di Marianne Barcilon.

Due giorni dopo, giovedì 12 luglio, stesso posto e stessa ora, i librai leggeranno a tutti i bambini presenti il testo di Malachy Doyle Barroux “Il naso che non sbagliava mai“.

Si rinnova poi l’appuntamento in libreria delle ore 17 del venerdì pomeriggio con “Leggi che ti passa”, il momento riservato ai bambini più grandicelli, già in età scolare, i lettori junior tra i 7 e i 12 anni che potranno leggere insieme un testo scelto dalla libreria, magari sempre seguendo il filone degli animali domestici e delle loro avventure.

La giornata del sabato è invece dedicata ai laboratori, due, rivolti ciascuno a una differente fascia di età. Si comincia al mattino alle 10.30 con i bambini più piccini, dai 10 mesi ai 3 anni di età, cui sarà proposta la lettura con laboratorio psicomotorio “Se vuoi essere un gatto” dove, ispirandosi al libro di Nikki McClure, i piccoli partecipanti potranno trasformarsi in piccoli gatti con tanto di baffi. Nel pomeriggio dalle 17 porte aperte invece ai bambini dai 3 ai 6 anni per la lettura di “Rosicchio – Il mostro dei libri” di Emma Yarlett seguita dal laboratorio creativo per realizzare ciascuno il proprio mostro mangiapagine.

Entrambi gli eventi del sabato sono a pagamento e necessitano di prenotazione telefonando allo 0331220165 oppure 3318133511.