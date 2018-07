Bimbo Fun on Tour al Castelletto di Faido

Per il secondo anno consecutivo torna a Faido il Bimbo Fun on Tour. L’appuntamento è per la giornata di domenica 22 luglio dalle ore 11 del mattino sino al tramonto, al Castelletto di Faido adiacente al grande parco giochi del comune svizzero.

L’evento, promosso dall’associazione Pro Faido, è interamente dedicato alle famiglie, con tanti giochi per i bambini. Dalle bolle di sapone giganti ai gonfiabili. E poi giochi di magia, trucca bimbi, toro meccanico, rullo acquatico e tante altre attrazioni immerse in un contesto unico.

Il parco giochi di Faido infatti, forse uno dei più grandi del Canton Ticino, si trova ai piedi della maestosa cascata Piumogna e offre un panorama suggestivo in un clima fresco, ideale per sfuggire alla canicola della città. Buvette fornita e ricca grigliata sul posto.