Black out in mezza Busto

Black out in diversi quartieri di Busto Arsizio.

È successo a partire dalle 8.00, in varie zone della città è mancata la corrente per decine di minuti, in alcuni casi per un’ora e mezza, in altre la fornitura è stata “a singhiozzo”. Sono anche “saltate” alcune centraline semaforiche che regolano gli incroci (foto d’archivio).

La causa sarebbe da ricercare nel guasto ad una linea a media tensione che alimenta la rete cittadina.