Black out in piazza Libertà

Piazza Libertà ancora al buio e per di più nel momento clou della seconda tappa di apertura serale dei negozi. Ieri sera alle 21,30 i lampioni della piazza principale della città, cuore della ztl, si sono spenti.

Gli agenti della polizia locale presenti hanno subito provato a riattivarli ma senza risultati. E’ stata chiamata la reperibilità e i tentativi sono proseguiti ma solo alle 23,30 i lampioni sono tornati ad illuminare la piazza. Un imprevisto che non ha fermato i saronnesi dallo stand del Duc presente con i volontari con la maglietta “io amo Saronno” alle letture a tema film del gruppo “Le letture del martedì”.

Per qualche minuto la luce è saltata anche in corso Italia, precisamente dai lampioni sugli stabile nel lato senza portici ma fortunatamente si sono riaccesi da soli in pochi minuti. Oscure le cause dell’ennesimo black out, qualcuno ipotizza che possano essere le conseguenze del temporale di mercoledì notte ma al momento non ci sono certezze.