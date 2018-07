Boldi e De Sica a Como per il nuovo cinepanettone

Il Lago di Como farà da location di alcune scene di “Amici come prima“, il film di Natale che vedrà il ritorno della coppia più famosa dei cinepanettoni, Massimo Boldi e Christian De Sica.

RIPRESE IN BATTELLO

Attori e produzione sono al lavoro già da alcuni giorni nella zona – soltanto pochi giorni fa Boldi e De Sica erano all’opera, a bordo di uno dei battelli della Navigazione – e le riprese, secondo quanto anticipato, proseguiranno nel mese di luglio.

E proprio per questo motivo, lunedì 9 luglio, il comune di Como ha disposto alcuni provvedimenti viabilistici temporanei.

LUNEDI’ SI GIRA, ATTENZIONE A DIVIETI E STRADE CHIUSE

Dalle ore 12 alle ore 24 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili lungo le seguenti vie e piazze cittadine:

* Area di parcheggio “Giardini A. Maggiolini”;

* Viale Lecco/piazza del Popolo, area normalmente adibita allo stazionamento dei bus di linea A.S.F. S.r.l. (lunghezza pari a 56 mt);

* Via Bellini – tratto tra via Porta e piazza Verdi;

* Via Indipendenza 4 posteggi moto (da cartello segnaletica ZTL a via Bellini);

* Via Bertinelli (primi 6 stalli lungo il perimetro del palazzo comunale da via Indipendenza)

Dalle ore 15 alle ore 24 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ivi compresi quelli al servizio delle persone diversamente abili lungo le seguenti vie e piazze cittadine:

* Largo Borgonovo, area riservata alla sosta degli autobus turistici e posti auto a pagamento lato palazzo “Transatlantico”;

* Via Sinigaglia (ultimi 4 stalli verso Largo Borgonovo);

* Viale Vittorio Veneto (su ambo i lati);

* Viale Puecher/V.Veneto, area compresa tra il “Gate 7” stadio comunale e area dal monumento ai Caduti al tempio Voltiano;

Per queste ultime vie, limitatamente al periodo delle riprese cinematografiche, è istituito anche il divieto di circolazione per tutti gli utenti della strada (pedoni compresi).

I bus del TPL che normalmente stazionano lungo l’area di sosta di viale Lecco/piazza del Popolo sono autorizzati a sostare in piazza Verdi (fermata bus 1 veicolo) e piazza Cavour (2 veicoli) in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo per la circolazione.