Borgnolo scatenato, vince anche a Samarate

Secondo successo consecutivo nel circuito del Piede d’Oro per Matteo Borgnolo: il giovane della Pro Sesto Atletica replica a una settimana di distanza la vittoria di Arcisate imponendosi anche nella “Samaraa da cursa” organizzata a Verghera dal gruppo “Tre amici da paura” portando a tre il computo stagionale dei trionfi nel challenge del podismo varesotto. Borgnolo aveva infatti già vinto ad Azzate e ha così raggiunto Paolo Proserpio ed Elena Begnis a quota tre successi di tappa.

Sul podio di Samarate, accanto al vincitore (che ha chiuso in 31’41”), sono saliti anche il casoratese Marco Brambilla (32’24”) e Rachid Argoub (32’38”) della Whirlpool. A seguire hanno chiuso Giuseppe Bollini (Circuito Running) e Antonio Vasi (Cardatletica). Top ten conquistata nell’ordine anche da Ravelli, De Paoli, Coltro, Ahouate e Caruso.

Se tra gli uomini Samarate ha incoronato un plurivincitore, tra le donne è arrivata la prima vittoria assoluta 2018 per Barbara Gloria Benatti, giunta per 32a al traguardo in 38’45” e migliore in campo femminile. Alle spalle di Benatti hanno concluso nell’ordine Elena Soffia (Cassano Magnago) e Sofia Barbetta (Valbossa), entrambe sul podio. Quarta e quinta invece Chiara Naso (AttivaSalute) e Cristina Grassi (Raw Vegan).

Il Piede d’Oro ora fa rotta su Golasecca, sede della “Run for Avis” di domenica 8 luglio. Poi si gareggerà la “Mezza Estate” di Tradate, quindi il circuito riposerà fino a settembre.

