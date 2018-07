Bossalito 2018, Brunello in testa

Brunello guida il Bossalito edizione 2018. Sue le vittorie alle prime due gare, quella di pesca e il torneo di Volley, dei campionati che vedono sfidarsi i paesi della Valbossa. La squadra arancione, questo il colore affidato al paese di Brunello, è capitana da Lorena Colli e ha trionfato nel torneo di pallavolo mista che si è disputato sui campi di Bodio Lomnago.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 4 luglio: dalle ore 18.30 all’Oratorio di Brunello scenderanno in campo i bambini, per la prima volta da quando il Bossalito è tornato in auge. Nel Bossalito Junior (Under 12) i giovani partecipanti si sfideranno a calcetto, a tutti contro tutti, a staffette e ad altri giochi.

LA CLASSIFICA

Brunello – 59 punti

Bodio Lomnago – 50 punti ( Eleonora Paolelli ha già partecipato e quindi il “bonus sindaco” è già stato utilizzato)

Albizzate – 41 punti

Gazzada Schianno – 41 punti (Cristina Bertuletti ha partecipato, bonus sindaco già utilizzato)

Azzate – 37 punti

Mornago – 36 punti (il sindaco Davide Tamborini ha giocato il suo “bonus sindaco” )

Buguggiate – 30 punti

Daverio – 24 punti