Braccio incastrato nell’impastatrice, soccorso un 33enne

Un uomo di 33 anni è stato soccorso a Laveno Mombello dopo essersi incastrato il braccio in una impastatrice.

L’allarme è scattato intorno alle 14 di sabato 7 luglio all’interno di una pizzeria di via Diaz. Sul posto sono accorsi un’ambulanza, l’elisoccorso da Como, i carabinieri della compagnia di Luino e i vigili del fuoco.

Una volta liberato l’arto il 33enne, che comunque è uscito sulle sue gambe, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Legnano per il ricovero in codice giallo.

Il braccio ha subito un trauma ma le conseguenze non sono state grave come si potrebbe temere in questi casi. Sul posto è arrivata anche l’Asl per le rilevazioni di routine in caso di incidenti sul lavoro.