“Bravi a conciliare sport e scuola” e la società sportiva premia i suoi atleti

Lo scorso 12 luglio ad Olgiate Olona, nella magnifica location del teatrino di villa Gonzaga, si è svolta la quarta edizione della cerimonia durante la quale lo Skorpion Karate asd consegna le borse di studio ai propri atleti che si sono distinti per il loro rendimento scolastico e che quindi hanno ben saputo conciliare gli impegni sportivi con quelli di studio.

“Noi dello Skorpion Karate, riteniamo che è si importante impegnarsi a livello sportivo per diventare un buon atleta, un buon agonista, un buon amatore e per questo i nostri tecnici credo facciano del loro meglio, sacrificando il loro tempo libero, le loro famiglie e il tutto svolto con passione dopo il proprio lavoro, ma altrettanto riteniamo che un buon atleta debba avere altresì una buona preparazione culturale perché la cultura rende gli uomini liberi e consapevoli e questo evento è sicuramente da stimolo per i nostri skorpioni…” le parole del presidente dell’asd Elena Mendicino.

Gli otto premiati:

Pedretti Stefano, frequentante la classe seconda A della scuola elementare Giovanni Pascoli di Solbiate Olona

Elzi Lucrezia, frequentante la classe quarta B della scuola elementare Giovanni Pascoli di Solbiate Olona

Morini Giada, frequentante la classe terza C della scuola elementare Giovanni Pascoli di Solbiate Olona

Zodda Sofia, frequentante la classe terza A della scuola elementare Giovanni Pascoli di Solbiate Olona

Proverbio Gabriele, frequentante la classe prima A della scuola media Aldo Moro di Solbiate Olona

Saccomandi Michele, frequentante la classe prima D della scuola media Bossi di Busto Arsizio

Mariorano Simona, frequentante la classe prima L del Liceo Scientifico Arturo Tosi di Busto Arsizio

Landini Gaia, frequentante la classe prima D CLIL dell’ITE Tosi di Busto Arsizio

Ad ufficializzare l’evento e a premiare i ragazzi erano presenti, per l’amministrazione comunale di Olgiate Olona, l’assessore ai servizi educativi Sofia Conte, il consigliere capogruppo Leonardo Richiusa e Stefano Colombo con delega alle politiche giovanili.

Per il mondo sportivo erano presenti Hicham Tayeb, arbitro mondiale WKF, Angelo Spinelli, arbitro nazionale FIJLKAM, Massimiliano Roncato, responsabile nazionale degli UDG dello CSEN, Raineri Perego, delegato provinciale della FIJLKAM Varese, Marco Speroni, responsabile del settore Karate FIJLKAM per la provincia di Varese, Rita Zampieri, responsabile dell’attività giovanile FIJLKAM per la regione Lombardia, Andrea Varri, preparatore fisico.

Oer il mondo della scuola erano presenti la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Solbiate Olona, professoressa Laura Landonio, per la dirigente dell’istituto Comprensivo Beato Contardo Ferrini di Olgiate Olona, professoressa M. A. Vignati, erano presenti i professori di educazione fisica Antonio Aleo e Cinzia Castiglioni.

Una serata ricca di emozioni durante la quale è stato proiettato un video di tutte le numerose attività sportive e sociali che sono state organizzate e svolte durante l’anno sportivo appena conclusosi e durante la quale è stata altresì consegnata una targa di riconoscimento per i meriti sportivi a Giorgio Dominici, atleta diversamente abile che quest’anno oltre ad aver ottenuto numerosi podi in ambito CSEN ha altresì partecipato al primo campionato italiano di para karate organizzato dalla FIJLKAM ad Ostia presso il pala Pellicone. A premiarlo il delegato provinciale della FIJLKAM Perego Raineri. “Gio Gio, è da esempio per tutti, nessun limite può fermare la volontà delle persone” queste le parole del presidente dello Skorpion Karate asd Mendicino Elena all’atto della proiezione del video a lui dedicato.

Con grande sorpresa poi lo CSEN karate nazionale, nella persona della responsabile nazionale Delia Piralli, rappresentata in questo evento dal responsabile nazionale degli ufficiali di gara CSEN, Massimiliano Roncato, ha deciso di premiare Roberta Dominici, medaglia di bronzo alla recentissima Coppa del Mondo Giovanile WKF, nella categoria kata U12, svoltasi il 5 luglio scorso ad Umag in Croazia.

Borsa di studio di 500,00 €, rientrante nel progetto “Un sorriso per Andrea”, in onore dell’atleta azzurro FIJLKAM, Andrea Nekoofar, prematuramente scomparso un anno fa a luglio proprio dopo aver vinto la Coppa del Mondo Giovanile WKF ad Umag nella categoria U21. Borsa di studio supportata dal dott. Andrea Finocchiaro, amministratore delegato della Kiter, azienda operante nel settore dei prodotti chimici e della formazione per la pulizia professionale.

Al termine della visione del video dedicato ad un anno da ricordare con i numerosi primi posti nelle varie gare nazionali ed internazionali vinti da Roberta Dominici, conclusosi con questa sua prestigiosa e pesante medaglia di bronzo, Roberta ha ringraziato lo CSEN nazionale, Delia Piralli, Max Roncato, i suo allenatori Giuseppe, Max e il suo preparatore Andrea nonché Rita e Maurizio Guerrini che l’hanno aiutata nell’ultima settima di pre-gara, segno questo che dietro ad un singolo, dietro il risultato di un atleta, dietro una medaglia c’è tanto sacrificio, tanto impegno, tante rinunce ma soprattutto c’è un lavoro di squadra anche in uno sport apparentemente individuale come il Karate. Infine Roberta ha voluto dedicare questa sua prima ed importante medaglia proprio ad Andrea Nekoofar, che l’anno scorso sempre ad Umag l’aveva aiutata tanto e dove in quella circostanza, alla sua prima esperienza a livello mondiale a soli 10 anni, si era qualificata all’11° posto, “Dopo l’incidente di Andrea ho deciso che mi sarei impegnata molto di più proprio come ha sempre fatto lui per cercare di diventare brava quanto lui e a lui dedico questa mia medaglia.. grazie Andrea” le parole di Roberta.

La serata si è poi conclusa con un rinfresco ed una torta a festeggiamento della medaglia di Roberta con tutti i suoi compagni di palestra che gentilmente l’hanno omaggiata di un bellissimo mazzo di fiori così come lo ha fatto il suo preparatore Andrea Varri.

Skorpy & School 2018 è stato presentato dall’amica Romina Cristallo, attrice e presentatrice.

