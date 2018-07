Brucia la provincia di Atene: 50 morti e 150 feriti

Da lunedì mattina l’Attica, la regione della capitale greca Atene, sta bruciando.

Le fiamme si sono sviluppate a nord-est di Atene per poi propagarsi rapidamente verso Rafina. Finora sono 50 le vittime accertate, mentre i feriti superano i 150. La zona più colpita è stata la nota località balneare di Mati, a pochi chilometri dalla capitale. Il primo focolaio è partito lunedì mattina, ma poco dopo sono scoppiati anche altri incendi, che hanno fatto pensare ad azioni dolose.

Cittadini e turisti sono fuggiti verso il mare, dove sono stati soccorsi dalle navi della marina, ma anche da alcune imbarcazioni civili. La situazione è caotica e i sindaci stessi invitano le persone a mettersi in salvo lontano dalle zone colpite.

Secondo quanto ha dichiarato il portavoce del governo Dimitris Tzanakopoulos tra gli oltre 150 feriti 16 sono bambini, mentre 11 sono in gravi condizioni. La maggior parte delle vittime è stata trovata in casa o in auto. Soccorritori hanno trovato anche i corpi di un gruppo di donne e bambini abbracciati in un ristorante vicino alla spiaggia di Argyri.

I vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti per arginare il rogo con decine di mezzi, sette aerei e quattro elicotteri, ma per il momento le fiamme continuano ad aumentare. Le operazioni sono molto complicate a causa dei forti venti che raggiungono i 60 chilometri orari e della temperatura torrida che si aggira verso i 40 gradi.

La situazione è grave e le autorità non hanno a disposizione abbastanza risorse per riuscire a contenere le fiamme. Per questo motivo il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza e ha chiesto aiuto ai partner europei attraverso il meccanismo della protezione civile Eu.