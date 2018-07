Bruciata nella notte l’auto di un imprenditore

L’auto di un imprenditore è stata bruciata nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 luglio a Busto Arsizio.

Il fatto è avvenuto in un parcheggio di via Ponchielli, nel quartiere dei Frati. Fortunatamente non c’erano attorno altre auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra.

Il mezzo che è stato avvolto dal fuoco è riconducibile ad un imprenditore socio di una cooperativa molto attiva in città. Si tratterebbe di un gesto doloso e per questo sul caso è stata aperta un’inchiesta.