Brutta caduta in moto per un albizzatese in Ligura, soccorso in elicottero

Brutta disavventura per un motociclista albizzatese di 49 anni soccorso oggi, sabato 7 luglio, dopo una caduta dalla moto nella provincia di Imperia.

L’uomo è volato dalla sua sella mentre stava percorrendo una strada sul Colle Ardente, in alta Valle Argentina, nell’entroterra di Taggia.

Secondo quanto riporta la stampa locale per prestargli soccorso è stato necessario intervenire in elicottero. È stato, infatti, un mezzo dei vigili del fuoco decollato da Genova a raggiungere il luogo dell’incidente e a verricellare l’uomo a bordo per il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il 49enne ha riportato alcune fratture. Come riportato dalla stampa locale si tratta di un motociclista residente ad Albizzate.