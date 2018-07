Burrate, Tigelle, Spritz: non solo calcio al 5° Memorial per Mattia

Tutto è pronto per il 5° Memorial in ricordo di Mattia Ossuzio. Appuntamento per sabato 7 luglio al campo sportivo di via Gasparotto a Malnate.

Alla base ci sarà il torneo di calcio a sette, ma il pallone sarà solo una parte del divertimento della giornata organizzata dall’associazione “In cammino con Mattia”.

Gli organizzatori assicurano burrate, tigelle, spritz, salamelle e birra a volontà per tutta la durata della giornata.

Questo il programma:

Ore 09:00 inizio torneo di calcio a 7

Ore 09:30 apertura dello stand gastronomico: caffè e brioche appena sfornate per fare #ColazioneConNoi

Ore 12:00 pizze, salamelle e tanta birra per tutto il giorno

Ore 18:00 apertura dello stand #AperitivoConNoi, con deliziose burrate fresche artigianali realizzate dai premiati Casari dal Caseificio Lanzillotti di San Vito dei Normanni (BR); Morbide e gustose tigelle artigianali accostabili a salumi misti o alle dolci burratine artigianali; Dolci e gustose tigelle ripiene di nutella per i palati più esigenti e amanti del dolce; Il tutto accompagnato da un fresco bicchiere di #Spritz

Ore 21:00 musica dal vivo pop/rock con la “09 Cover Band”.

Le iscrizioni al torneo saranno aperte fino al 3 luglio

Per participare si può mandare un SMS/Whatsapp al numero 3404581152 indicando nome, numero dei partecipanti e l’eventuale nome della squadra.

Qualora non avessi una squadra ma volessi partecipare ugualmente scrivici per essere inserito in lista, faremo in modo di trovarti una squadra.

Tutte le informazioni alla pagina Facebook – In Cammino con Mattia