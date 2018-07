Busta con proiettili e minacce nella sede della Lega

Una busta con due proiettili e una lettera di minacce è stata trovata nel pomeriggio di domenica 15 luglio nella sede storica della Lega in piazza del Podestà a Varese. Sul posto sono intervenuti per le indagini gli uomini della Digos di Varese e della scientifica di Milano (nella foto sopra la sede della Lega)

a destra nella foto Andrea Gambini

«Mi hanno detto che era roba grossa – racconta il commissario della sezione varesina, Andrea Gambini -. La lettera di minacce era indirizzata al nostro partito, in particolare contro Salvini e l’azione di governo».

Il commissario della sezione varesina del Carroccio invita «alla calma e a tenere duro», sottolinenando che i militanti della Lega non si lasceranno intimidire dall’ennesimo atto minaccioso.

«Non è infatti la prima volta che accade negli ultimi tempi – ricorda il deputato della Lega Matteo Bianchi – Ora aspettiamo che la Digos faccia le sue indagini. Se accadono ancora cose di questo genere in una democrazia consolidata, non mi resta che allargare le braccia».

L’episodio a cui si riferisce Bianchi risale al 15 giugno dello scorso anno, quando sempre nella sede della Lega di piazza del Podestà arrivò una busta con due proiettili e una lettera contenente messaggi che facevano riferimento alla situazione dell’Ucraina a firma Lotta Continua accompagnata dal simbolo dell’anarchia.

Gambini, che lunedì mattina andrà a sporgere denuncia in questura, osserva amaro: «Ho preso tante manganellate agli esordi della Lega perché era considerata fuori dal sistema. Oggi ricevo proiettili e lettere minacciose, ma non saranno certo queste cose a fermare persone che fanno politica da quarant’anni».