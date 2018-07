Da Busto alla Serbia, il vice allenatore della Sport Management chiamato per la Nazionale

Dalla Serbia arriva una notizia che riempie d’orgoglio tutta la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management e che riguarda il vice allenatore Predrag Zimonjic (dalla scorsa stagione al fianco di mister Marco Baldineti): il tecnico della compagine bustocca, infatti, è stato ufficialmente scelto dalla Federazione Serba per allenare la Nazionale B del suo paese d’origine (la nazionale maggiore in questi giorni è impegnata nei Campionati Europei di Barcellona).

Un ulteriore attestato di stima alle qualità e alla serietà di Predrag Zimonjic, già Responsabile Tecnico del Settore Giovanile della Pallanuoto Banco Bpm Sport Management e responsabile del Progetto Giovani della società. Una chiamata per nulla inattesa quella della Nazionale Serba che ha visto nel tecnico bustocco la naturale prosecuzione del lavoro svolto con la nazionale maggiore da mister Dejan Savic, che tra il 1989 e il 1994 fu compagno di squadra al Partizan Belgrado proprio di Predrag Zimonjic.

Il tecnico della Pallanuoto Banco Bpm Sport Management, che proprio in questi giorni si trova a Belgrado, sta dunque seguendo alcuni dei più promettenti giocatori serbi (che dall’11 al 18 settembre parteciperanno alla Fina World Cup di Berlino, in Germania) tra i quali figura anche il difensore Radomir Drasovic, che anche nella prossima stagione farà parte della rosa della prima squadra di Busto Arsizio. Successivamente a quest’impegno con la Nazionale B Predrag Zimonjic si unirà allo staff della Nazionale Serba under 20 mentre alla fine del mese di agosto farà rientro a Busto Arsizio, per ricominciare l’avventura con la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management.