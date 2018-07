Busto è la “capitale di Forza Italia”

L’ex sindaco Gigi Farioli, con il consueto eloquio solenne e immaginifico, parla di «coraggio ardimentoso»: Forza Italia a Busto apre una nuova sede «al 27 di luglio, alla vigilia di un weekend da bollino nero Forza Italia».

Una scelta fatta in «un momento non facile», riconosce Carmine Gorrasi, nel cortile della nuova sede di via Andrea Costa, zona stazione. Gli azzurri sono stati messi un po’ al margine del dibattito politico, dominato dalla forza mediatica di Lega e Movimento 5 Stelle.

Eppure il partito tiene duro. E riparte da qui, da Busto «capitale di Forza Italia», dove a marzo gli azzurri hanno raccolto «il 19,8 al Senato e il 16,5 alla Camera», sopra alla media nazionale, ricorda ancora Farioli.

«Sono certo che questa sede andrà benissimo» assicura il sindaco Emanuele Antonelli, che ha anticipato l’intervento del neo coordinatore vicario Angelo Palumbo, del capogruppo in consiglio regionale Gianluca Comazzi e dell’assessore alla sanità Giulio Gallera. Quasi un messaggio: ripartire da Regione Lombardia, dove l’alleanza Lega-Forza Italia è ancora solida.