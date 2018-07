Busto si mette in mostra: “30.000 euro di pubblicità per farci conoscere”

Saranno a Milano e a Malpensa i cartelloni pubblicitari per spingere imprenditori e cittadini a trasferirsi a Busto Arsizio. Sarà quella la punta di un maxi piano di comunicazione che sta sviluppando la città, un progetto nel quale l’amministrazione crede molto e per il quale è pronta a mettere sul piatto 30.000 euro.

«Vogliamo mostrare a tutti il bello di vivere a Busto» spiega l’assessore con delega al marketing Paola Magugliani, anticipando i contenuti di quello che si chiamerà Manifesto per Busto. Magugliani precisa come «queste risorse arrivano dai 100.000 euro del bando attract di Regione Lombardia, quello che permetterà di rifare la piazzola ecologica nell’area industriale» ma grazie al quale «avvieremo una campagna per rispondere alla domanda: perchè scegliere Busto?». L’amministrazione punta a rispondere sotto diverse sfaccettature, dalle opportunità per le imprese fino al conveniente mercato immobiliare passando per le eccellenze scolastico o il tessuto culturale e sportivo della città.

Ancora non è chiaro quando partirà la campagna, ma si pensa ad un’iniziativa molto rapida. I tecnici di Palazzo Gilardoni sono infatti al lavoro per preparare il bando per le agenzie di comunicazione che aiuteranno il comune a predisporre la campagna ma in ogni caso «speriamo di aver tutto pronto per agosto o settembre».

FARE IMPRESA A BUSTO ARSIZIO

Parte integrante di questa parte del Manifesto è l’accordo di attrattività approvato dalla giunta nell’ambito del Bando AttrACT di Regione Lombardia, con cui il Comune si impegna ad interventi di semplificazione, di incentivazione economica e fiscale e di promozione delle opportunità localizzative e di assistenza all’investitore. In questo senso spicca l’iniziativa di esenzione e riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti. «E’ un progetto che è attivo da tre anni ma per il quale sono state effettuate solo due richieste -ammette Magugliani- segno che c’è stato un grande problema di comunicazione». Con l’assestamento di bilancio l’amministrazione tra l’altro ha deciso di rafforzare l’iniziativa e ampliarla: «ora ci sarà l’esenzione totale il primo anno, una riduzione dell’80% il secondo, del 60% il terzo e del 40% il quarto e quinto».

Ci saranno poi interventi urbanistici più ampi per rendere la città più attrattiva sul piano burocratico e urbanistico. Il primo riguarda la riqualificazione del centro storico «dando la possibilità di aprire punti vendita con una superficie fino a 1.000 metri quadri» spiega Isabella Tovaglieri, vicesindaco e assessore con delega all’urbanistica. Un provvedimento che «punta a richiamare in città grandi marchi che porteranno più persone in centro» ma che in ogni caso «sarà precluso per le catene di supermercati». Palazzo Gilardoni sta poi lavorando ad una variabile al PGT «che consentirà alle aziende piccoli ampliamenti degli stabilimenti produttivi, il tutto per evitare delocalizzazioni nei comuni vicini».

IL BANDO ATTRACT

Il programma AttrACT ha per scopo il raggiungimento di diversi obiettivi strategici: la valorizzazione dell’offerta territoriale attraverso la mappatura dell’offerta localizzativa, la definizione del contesto di investimento e dei vantaggi localizzativi; la promozione delle opportunità di localizzazione e di investimento produttivo in Lombardia; infine la creazione di percorsi di aggregazione dei principali stakeholder del territorio. In questo modo si sviluppa un servizio di assistenza qualificata per gli investitori e si consolida il sistema di relazioni proprio per armonizzare l’intervento dei protagonisti a livello locale.

Quella individuata dal Comune di Busto Arsizio riguarda l’area industriale di Sacconago per una superficie lorda complessiva di oltre 12.300 mq nell’ambito del Piano Insediamenti Produttivi. Un’area che ha una posizione strategica rispetto ai collegamenti viabilistici e intermodali: 9 km dall’autostrada A8, 5 km dalla stazione, 16 km dall’aeroporto di Malpensa.