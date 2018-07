Cabo Verde Airlines, i passeggeri “in ostaggio” sono quasi tutti a casa

Sta avviandosi verso la definitiva soluzione l’odissea del centinaio di viaggiatori della Cabo verde Airlines, rimasti bloccati a Varese per oltre una settimana.

All’Ata Hotel di Varese, dove erano stati trasferiti in attesa di un aereo che li riportasse alle loro destinazioni, degli 80-100 passeggeri ne sono rimasti solo 8, la maggior parte dei quali hanno già la partenza fissata per le 14.50 di domenica 22 luglio.

Gli ultimi a partire saranno un paio di passeggeri diretti a capo Verde, dopodiché tutti saranno stati “riportati a casa” dopo la brutta avventura vissuta con la compagnia ora in crisi.

Per far tornare alle loro destinazioni i passeggeri l’Enac ha sospeso l’interruzione alla licenza di volare per la compagnia Cabo Verde Airlines che aveva ordinato il 19 luglio per 5 giorni, il tempo per portare a destinazione i passeggeri in attesa. La licenza è stata riattivata fino al 25 luglio: verrà poi valutata nuovamente dall’ente.