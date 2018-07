Cabo Verde Airlines riprende le operazioni

La compagnia aerea capoverdiana Cabo Verde Airlines informa che, dopo i problemi delle ultime settimane, «sta gradualmente riprendendo i voli normali, proseguendo sui voli in programma per Lisbona, Parigi, Milano e Brasile».

La compagnia riconosce che i problemi sono nati da «un notevole ritardo nell’arrivo dell’aereo per sostituire la sua flotta» Una «situazione straordinaria», a cui la compagnia si dice «completamente estranea». I problemi sono stati notevoli: «ci assumiamo la piena responsabilità nell’adempimento del piano di protezione dei passeggeri con il totale interruzione della nostra attività e la cancellazione di 123 voli, con un impatto di 16.079 passeggeri nei vari mercati»

Dopo l’arrivo dell’aereo CD4-CCF (un B757-200), i voli in collegamento con il Brasile sono ripresi nelle seguenti date:Lunedì 23 Luglio – SAL-RECIFE / SALVADOR- SAL

Martedì 24 Luglio – SALVADOR-FORTALEZA-SAL

Mercoledì 25 Luglio – SAL-RECIFE-SAL

Giovedì 26 Luglio – SAL-FORTALEZA-SAL

Venerdì 27 Luglio – SAL-RECIFE-SALVADOR-SAL

Sabato 28 Luglio – SAL-RECIFE-SAL

Domenica 29 Luglio – SAL-FORTALEZA-SAL

«In Italia, nonostante alcune difficoltà con l’autorità aeronautica a causa delle difficoltà generate dalla protezione dei passeggeri, la situazione è standardizzata – dice un comunicato dell’azienda – e la compagnia aerea è stata in costante contatto con l’ENAC per informare la normalizzazione della situazione e assicurare il mantenimento del volo per Milano. Ancora una volta, Cabo Verde Airlines si rammarica di tutti gli imbarazzi causati a passeggeri e famiglie e apprezza l’instancabile collaborazione di tutto il personale, di squadre di handling e tour operator, mantenendo una stretta comunicazione con tutte le persone giuridiche, aeroporti e unità alberghiere per rispettare scrupolosamente il piano di protezione dei passeggeri».