Caccia al tesoro archeologica all’Isolino Virginia

Una domenica d’estate da trascorre con tutta la famiglia alla scoperta dell’Isolino Virginia con la “Caccia al tesoro archeologica” per bambini proposta per il pomeriggio di domenica 8 luglio. I partecipanti saranno divisi in squadre che pervincere dovranno risolvere indovinelli, affrontare prove pratiche di costruire oggetti.

Partenza dal pontile di Biandronno alle ore 15.00

Inizio laboratorio ore 15.30

Costo: 6 €

Per info e prenotazioni: info@isolinivirginia.it