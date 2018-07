Cade dalla scala e fa un volo di tre metri, grave un 74enne italiano

(immagine di repertorio)

Stava facendo lavori di giardinaggio, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto procurandosi serie ferite. E’ successo questa mattina poco dopo le 10, in piazza Santo Stefano a Rancate, nel Mendrisiotto.

Stando a una prima ricostruzione l’uomo, un 74enne cittadino italiano domiciliato nella regione, si trovava su una scala intento a fare dei lavori di giardinaggio. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa tre metri. Durante la caduta ha urtato un vaso in ferro.

Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori del SAM che l’hanno soccorso e trasportato all’ospedale. A detta dei medici l’uomo ha riportato gravi ferite.