Cade mentre vernicia l’asta della bandiera, è grave

Brutto infortunio ieri, martedì, attorno alle 17 in via in Muntagna a Camorino.

Stando a una prima ricostruzione, un 78enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese si trovava su una scala intento a verniciare l’asta di una bandiera. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha improvvisamente perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri.

Dopo aver perso conoscenza per circa due ore, l’uomo è riuscito a trascinarsi fino al proprio cascinale, allertando un famigliare.

Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e la Rega che, dopo aver prestato le prime cure al 78enne, l’hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

A detta dei medici l’uomo ha riportato gravi ferite.