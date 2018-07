Calcio-balilla e cocktail prima delle sfide a bordo degli XCat

L’appuntamento sportivo sarà il punto più alto del fine settimana dedicato alla motonautica in quel di Stresa, ma prima di indossare tute e casco da gara i campioni che si contenderanno i punti in palio per il Mondiale XCat (quella sul Verbano è l’unica tappa europea del campionato iridato) saranno impegnati in una serie di iniziative collaterali nella località più glamour del Lago Maggiore.

Il cuore degli eventi extrasportivi sarà il Regina Palace Hotel che metterà a disposizione i propri spazi al pari del Comune: quest’ultimo venerdì 6 luglio (9-17) ospiterà quadri, foto e vestiti di Anna Magnani provenienti dalla collezione offerta da Anna Maria Cuzzolaro.

Sempre venerdì, alle 11,30, i piloti impegnati nel mondiale XCat daranno vita a un “prologo” dei Mondiali di Russia sfidandosi in una serie di sfide a calciobalilla nell’ambito del progetto “Dalla scuola allo stadio”. Una iniziativa nata in occasione del match di Serie A tra Sampdoria e Cagliari alla quale hanno preso parte circa 200 ragazzi che in quella occasione condivisero una giornata di sport e divertimento accanto ai loro campioni. L’associazione no profit “Dalla Scuola allo Stadio” metterà a disposizione i “calcetti” sui quali si fronteggeranno i piloti, suddivisi nelle otto squadre che disputeranno i quarti di finale dei Mondiali di Russia.

Venerdì i campioni della motonautica saranno quindi impegnati nelle prove ufficiali del Gran Premio con in palio la pole position e la griglia di partenza per la gara di sabato. La sera però sarà dedicata al Premio Regina Palace Hotel – Anna Magnani per celebrare i 110 anni dalla nascita della grande attrice romana ma anche del prestigioso albergo di Stresa. In questa occasione i piloti degli XCat saranno di nuovo protagonisti nella X-tail Performance, gara di cocktail nella quale saranno affiancati da alcuni esperti del settore tra cui il campione europeo Alberto Fugulin.

Sabato 7 le acque del Lago Maggiore ospiteranno la gara di Formula Junior (11,30-12) promossa dalla Federazione Italiana Motonautica mentre alle 12 il Regina Palace proporrà altre sfide di calciobalilla tra i piloti. In acqua sfileranno quindi le barche storiche mentre alle 15 sarà dato il via alla Gara1 del Grand Prix d’Italia del Mondiale XCat. Domenica la Gara2 al seguito della quale saranno svolte le premiazioni.