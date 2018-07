Caldè, il Monumento ai Marinai verrà restaurato

Il Monumento dedicato ai Marinai della Prima Guerra Mondiale verrà restaurato. Il Sindaco Ranzani Ruggero spiega che, dopo un lungo inter burocratico,«siamo in dirittura d’arrivo per avere tutti i permessi da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali». Il costo dell’intervento è di circa 100 mila euro e il lavoro vedrà due fasi di sviluppo: prima il ripristino della base, maggiormente danneggiata, e successivamente quella della stele. Sulla Rocca di Caldè, a circa 450 metri di altezza, il monumento è un simbolo del paese e per anni è stato abbandonato a se stesso. Grazie ai fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, potrà tornare al suo antico splendore; è datato 1923.

Inoltre, il sindaco Ranzani, spiega che sono conclusi i lavori di riqualificazione della stradina di accesso al monumento. Un progetto, finanziato da Comunità Montana, per 82.000 euro circa che ha interessato 800 metri di tracciato e che ha permesso la messa in sicurezza, l’istallazione di un parapetto, la riqualificazione di un ponticello in legno, la sistemazione della pavimentazione in calcestruzzo. Un intervento necessario per evitare erosioni lungo la strada e dare la possibilità ai mezzi autorizzati di accedere sia al bacino idrico posto più a monte.