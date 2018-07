A Caldè è tempo di “giochi matematici”

“Tutto è un numero”. È questo il titolo della XXIV edizione del Festival dei Giochi matematici, il tradizionale appuntamento con numeri e formule che coinvolge decine di studenti e adulti a Caldè di Castelveccana.

Da mercoledì 25 luglio a domenica 29 luglio, i ragazzi più talentuosi si sfideranno : «Il nostro obiettivo – afferma il professor Nando Geronimi, ideatore del Festival e accompagnatore della Nazionale Italiana di Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi – è quello di divulgare la cultura scientifica legata alla matematica e di promuoverla anche al di fuori delle aule di scuola. A Caldè arriveranno ragazzi che, oltre ad allenarsi per gli appuntamenti internazionali, potranno davvero mettere in pratica le loro grandi capacità. Come da tradizione poi non mancheranno incontri, conferenze con grandi matematici e una serie di appuntamenti coinvolgenti e divertenti sia per gli studenti che per gli accompagnatori».

A tenere a battesimo la manifestazione, il consigliere provinciale Giuseppe Licata: «E’ per noi motivo d’orgoglio presentare oggi nella sede della Provincia un’iniziativa di così alto livello. Questa manifestazione coniuga l’aspetto culturale a quello ludico e turistico, poiché nei prossimi giorni gli oltre 200 partecipanti al Festival avranno anche l’opportunità di visitare e vedere il nostro territorio».

Al seguente link il programma dell’edizione 2018 http://www.tuttoenumero.it/italiano/programma-2018/ .