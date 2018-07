Caldo e temporali, benvenuta estate

L’abbiamo invocato, il caldo dell’estate, con giornate dal cielo terso che spingono a togliersi i vestiti non appena possibile per rinfrescarsi e cercare l’ombra. Non sarà sempre così, perché dovremo fare i conti con qualche giorno, come quello di oggi, lunedì, in cui al mattino sarà un po’ nuvoloso, ma via via con clima più caldo e cielo ancora azzurro (foto Christian Perelli). E, come in tutte le estati che si rispettino, arriverà anche il temporale. Vediamo eprché, nelle sempre puntuali previsioni del Centro Geofisico Prealpino.

SITUAZIONE – L’alta pressione dal N-Africa si estende sul Mediterraneo e sospinge ancora aria calda sull’Italia ma questa settimana corpi nuvolosi dall’Atlantico interessano marginalmente le Alpi innescando qualche temporale, soprattutto nelle giornate di martedì e giovedì.

PREVISIONI – Oggi, lunedì al mattino estesa nuvolosità stratificata, via via soleggiato. Dal pomeriggio nuvolosità variabile su Alpi e Prealpi con qualche temporale serale. In pianura più sole e asciutto ma caldo un po’ afoso.

Martedì in parte soleggiato. Al mattino banchi nuvolosi irregolari in graduale dissoluzione. Nel pomeriggio molte nubi cumuliformi con alcuni temporali in probabile estensione dalle Alpi alla pianura in serata.

Mercoledì abbastanza soleggiato, annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi e forse ancora qualche temporale verso sera.

TENDENZA – Giovedì 5 luglio: probabilmente instabile, più fresco con nuvolosità variabile e alcuni rovesci o temporali. Venerdì 6: soleggiato con caldo gradevole. Nuvole cumuliformi nel pomeriggio sui monti con forse un isolato temporale serale.