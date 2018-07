Il cane blocca il ladro: un arresto nel cuore delle notte

Doppia razione di ossi per il pastore tedesco che questa notte, ligio al dovere, ha bloccato un ladro in una casa di viale Valganna consentendo ai carabinieri di arrestarlo.

Erano le 3.30 e i militari del nucleo operativo radiomobile stavano effettuando un controllo sull’arteria stradale che dalla Valceresio porta in città quando hanno sentito delle urla provenienti da un’abitazione su due piani: “Al ladro, fermatelo!”.

Subito sono accorsi ed hanno assistito i residenti ancora sotto shock per l’accaduto e la sveglia fuori programma, che erano riusciti a fermare un giovane ecuadoriano conosciuto dalle forze dell’odine che stava uscendo dalla loro casa con una valigia piena di indumenti e generi alimentari. Nelle vicinanze il ladro aveva lasciato anche una cassetta a con gli attrezzi del mestiere usati per lo scasso e un paio di autoradio. L’uomo è stato arrestato e verrà processato per direttissima perché colto in flagranza di reato.