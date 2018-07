Cani e gatti soffrono il caldo, le 9 regole d’oro per farli stare bene

L’associazione Aidaa ha preparato un piccolo compendio di regole per proteggere i vostri cani e gatti dalla calura estiva.

In questi giorni potreste notare il fatto che il vostro cane mangi meno del solito, si muove meno e pare meno interessato a quanto accade intorno a lui, e spesso si gratta. Nessuna paura fido non è assolutamente malato o depresso è solo che l’estate è il periodo peggiore per lui con la temperatura corporea che sale fino a 38 gradi creando uno stato di malessere.

Anche per il vostro micio le cose non vanno bene in quanto per lui il sistema di autoregolamentazione della temperatura corporea passa dai polpastrelli e come se non bastasse sia per micio che per fido d’estate possono esplodere le dermatiti e la parassitosi che possono colpire le razze più delicate quali i Boxer, i Bulldog inglesi e francesi, Carlini, Shar pei e Pastori Tedeschi. L’Associazione italiana difesa animali dopo aver sentito veterinari e nutrizionisti ha stilato un piccolo vedemecum di regole alimentari per i nostri amici a quattro zampe:

1- Per fido è importante unire alle crocchette due cucchiai di cibo umido un composto idratante preferibilmente alternando la carne al pesce per il suo alto contenuto di omega 3 molto importante per pelo e pelle.

2- Per micio mai unire invece crocchette ed umido ma darli differenziate. A micio lasciare sempre un piatto con le crocchette in quanto in questo tempo caldo il nostro gatto necessita di fare 10-12 piccoli pasti al giorno mentre il cibo umido deve essere consumato al momento.

3- Ovviamente sia per micio che per fido sempre a disposizione una ciotola di acqua fresca ma non fredda da frigo, acqua che viste le temperature di questi giorni andrebbe cambiata frequentemente

4- Per fido anche una buona dose di verdure non fa male, in particolare zucchine, carote e cetrioli tagliati a pezzetti ed uniti al cibo direttamente in ciotola. Evitare la frutta per l’alto contenuto zuccherino che tende a far aumentare di peso i cani che d’estate sono più pigri.

5- Secondo le indicazioni veterinarie inoltre è meglio evitare i pasti abbonanti alla sera.

6- Attenzione ovviamente ai colpi di sole, per il cane un bagno rifrescante non fa male,ma mai con acqua gelida, se si usa lo shampoo specifico e delicato è possibile lavare il cane di frequente.

7- Attenzione ai colpi di sole, non solo non lasciare in cane o il gatto chiuso in automobile, ma evitare anche le terrazze soleggiate e chiuse.

8- Infine per fido le corse in spiaggia e i bagni in mare sono il meglio del meglio, ma attenzione a che non mangi la sabbia che rimane tutta nello stomaco con rischi per la sua salute

9 – Infine se il cane o il gatto stanno male, evitare il fai da te ma consultare sempre il proprio veterinario, al quale sarebbe buona cosa sottoporre fido e micio per un controllo anche prima della eventuale partenza per le vacanze con loro al seguito.