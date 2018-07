Canti alpini in piazza

È tutto pronto a Orino per il canto degli alpini che si terrà venerdì prossimo a partire dalle 21 nella piazza del paese.



Sarà un pretesto per godersi una speciale serata estiva in compagnia delle più note canzoni di montagna interpretate dalle penne nere del gruppo Orino-Azzio.

La piazza del paese si presta anche in termini di acustica a manifestazioni canore di questa importanza: più volte sono stati eseguiti concerti bandistici e varie interpretazioni musicali.

L’appuntamento è per venerdì 6 luglio alle 21 in piazza XI Febbraio con “Canti degli alpini e di montagna. Seguirà rinfresco.