Cantieri alla Stazione Fs, lavori al binario 1

Sono cominciati i lavori alla stazione FS di Varese per portare il marciapiede del primo binario a livello della porta d’ingresso dei vagoni in arrivo.

Galleria fotografica Lavori al binario 1 della stazione FS di Varese 4 di 11

I lavori sono cominciati nella giornata di lunedì 30 luglio e termineranno venerdì 7 settembre 2018: il marciapiede del primo binario della stazione FS di Varese, quello che storicamente “andava a Milano” sarà sottoposto a lavori di riqualificazione che lo rendono fuori servizio, anche se apparentemente “libero”.

I passeggeri sono infatti deviati verso il binario tronco, già riqualificato, dove arriveranno in particolare i treni della linea S5.

I lavori sono per ora limitati in una zona non di passaggio e non impediscono il marciapiede, davanti al quale però fino a settembre non passeranno treni.

Questi lavori hanno creato altri effetti, oltre al cambio di punto da cui prendere il treno: Rfi ha infatti deciso la decurtazione del numero di carrozze per i convogli S5 per questi lavori.