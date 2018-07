Il capitale spirituale esiste nell’uomo e nell’impresa

“L’organizzazione perfetta” (Guerini e Associati), libro dedicato ai monasteri benedettini, invitava il lettore a una riflessione sul vivere organizzato della nostra società e delle nostre imprese. L’autore, Massimo Folador, con un certo anticipo sui tempi, ridefiniva ruolo e senso del mondo manageriale partendo dalla regola di san Benedetto. Con buon senso e concretezza si possono gestire valori condivisi, sviluppare una leadership diffusa e far lavorare insieme persone motivate e consapevoli delle proprie responsabilità. Ciò che accadeva nelle abbazie benedettine da 1.500 anni, i cui punti di forza erano erano la comunità e la condivisione di obiettivi, ruoli e mansioni, ovvero le persone.

Sono passati dodici anni da quel libro e Folador, che è docente di business ethics alla Business school dell’università Liuc di Castellanza, racconta l’evoluzione di alcune riflessioni. Partendo dall’economia reale, l’autore rivela una consapevolezza che nel frattempo si è fatta strada nel mondo imprenditoriale. In “Storie di ordinaria economia“ (Guerini Next) ci sono 24 storie di imprese che in questi anni hanno messo al centro la persona. Case history molto diverse tra loro: aziende profit e non profit, pubbliche e private, piccole e grandi. Storie più comuni di quanto si pensi; da Loccioni a Yamamay, da Nau ad Assimoco, da Eurospin a Basf, solo per citarne alcune.

«Le imprese che hanno scelto il modello etico – dice Folador – hanno tre elementi in comune: l’attenzione istintiva al capitale umano, la tendenza a collaborare e quindi a considerare la relazione come capitale, la considerazione dell’impresa come progetto quasi sociale».

Il libro “Storie di ordinaria economia” sarà presentato questa sera, venerdì 20 luglio alle ore 21 alla Festa dell’Unità della Schiranna.