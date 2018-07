Caprioli intrappolati al lago Delio, salvati e riconsegnati alla mamma

Li hanno salvati dei cacciatori da morte certa: sono due caprioli, e ora stana con la loro mamma. Un vecchio canale di riempimento dell’invaso artificiale del lago Delio stava per trasformarsi in una tomba per due meravigliosi esemplari di questi ungulati, molto frequenti sui rilievi del Luinese.

Un maschio e una femmina di pochi mesi sono rimasti bloccati nella mattinata di oggi, sabato 14 e per fortuna alcuni soci del Comprensorio Alpino Nord Verbano (un ambito territoriale di caccia in cui è divisa la provincia) hanno li hanno hanno avvistati ed hanno chiamato la Provincia che ha a sua volta allertato il veterinario Luca Visconti.

I piccoli attiravano in realtà l’attenzione della madre emettendo un verso caratteristico, il “fippio”: la femmina non li ha mai lasciati, tenendosi a distanza dopo l’arrivo dei soccorritori (nella foto sotto).

«Gli animali – spiega il veterinario Visconti – sono stati sottoposti a specifica terapia e subito rilasciati».

Dalle foto si vede in che modo hanno operato gli esperti: hanno bendato gli animali per tranquillizzarli e dopo le cure è avvenuto il rilascio.

«La mancata segnalazione sarebbe stata fatale – continua il veterinario – . Nel nostro territorio incidenti stradali, o “domestici” con fauna selvatica sono diventati una quotidianità. Gli ungulati della provinciali Varese non sono solo aumentati di numero, ma sono in piena espansione. Si raccomanda prudenza e in caso di necessità, rivolgersi alle autorità».