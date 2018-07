I carabinieri in congedo di servizio al mercato di Somma

La prima uscita dei carabinieri in congedo è stata al mercato. Il gruppo dell’Associazione Nazionale Carabinieri ottempera così alla convenzione sottoscritta con l’amministrazione comunale lo scorso giugno che ha dato il via libera alla loro presenza in occasione di mercati, fiere, manifestazioni, cerimonie ed altri eventi.

La convenzione siglata con il Comune ha concesso ad uso gratuito all’associazione il locale ex sede “Andreani” nella sede comunale di piazza Vittorio Veneto.

In cambio sono stati predisposti una serie di controlli e servizi dei volontari a supporto delle attività di controllo della polizia locale.

Secondo quanto pattuito i volontari potranno richiamare l’attenzione degli utenti al rispetto dei comportamenti prescritti da leggi, regolamenti ed ordinanze, qualora questi ultimi pongano in essere azioni con esse contrastanti.