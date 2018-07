Carabinieri: “Estate sicura”, controllate auto ed esercizi

Piano di intensificazione dei servizi estivi predisposto dal comando provinciale dei Carabinieri per luglio e agosto.

Partecipa anche la compagnia di Luino dove tra lago e valli nello scorso weekend sono state fermate 98 persone, controllati 52 mezzi, 4 esercizi pubblici, elevate 5 contravvenzione codice della strada e segnalato alla prefettura un ragazzo di 21 anni come assuntore di sostanze stupefacenti, di marijuna.

I controlli non si sono fermati alla strada ma hanno interessato anche alcuni esercizi pubblici del Lavenese.

In un caso in un bar lungo la strada del lago sono state elevate contravvenzioni amministrative pari a 1.476 euro per mancato rispetto delle prescrizioni igienico sanitario.