Carlsberg, centralizzato l’imbottigliamento grazie alla cloud

Carlsberg, leader nella produzione di birra che ha il suo quartier generale a Induno Olona (Varese, ha scelto la società Autoware di Vicenza per lo sviluppo del sistema di acquisizione dati ed analisi delle performance delle linee di imbottigliamento in cloud.

(nella foto il birrificio Carlsberg di Induno Olona)

Galleria fotografica Carlsberg, l'innovazione ha 150 anni 4 di 23

La soluzione, sviluppata su piattaforma Thingworx di PTC (progettato per la rapida distribuzione di applicazioni di Internet delle cose), permette di gestire in modo centralizzato diversi stabilimenti Carlsberg, distribuiti nel mondo, garantendo al cliente l’acquisizione dei dati dalle macchine e la loro presentazione via web.

La soluzione MES in Cloud offre il vantaggio di non richiedere una infrastruttura dedicata e installata nei singoli stabilimenti, consentendo al contempo di utilizzare le postazioni operatori già esistenti. Ciò permette di ridurre in modo drastico anche i tempi di avviamento necessari per ogni stabilimento che diventa immediatamente operativo. Più di 10 stabilimenti saranno attivati entro la fine del 2018. (fonte Autoware)