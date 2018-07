Casasola è il nuovo centroboa del Banco Bpm

È in piena fase di ricambio generazionale la Pallanuoto Sport Management. La formazione bustocca, finalista dell’ultima Len Euro Cup e terza in Serie A, ha annunciato oggi l’arrivo di Giacomo Casasola, centroboa romano di 27 anni, proveniente dall’Ortigia Siracusa.

L’arrivo del possente Casasola, 1,88 di altezza per 104 chili, fa da contraltare a partenze importanti come quelle di Pietro Figlioli (che andrà a Brescia) e Valentino Gallo, nell’ambito della ricostruzione annunciata qualche settimana fa dal presidente Tosi.

La carriera di Casasola è iniziata nella Capitale (Tuscolano, Lazio, Roma) per poi perfezionarsi in Sicilia, tra Catania e Siracusa. Attualmente il nuovo Mastino si trova a Ostia dove sta svolgendo un periodo di allenamenti con la Nazionale diretta dal Ct Campagna in vista degli Europei di Barcellona (14-29 luglio).

«Dopo tanti anni in Sicilia cercavo nuovi stimoli: ho sempre visto con ammirazione la struttura della Sport Management che in pochi anni è arrivata in alto e che ha un progetto ambizioso. Arrivo per fare un ulteriore salto di qualità nella mia carriera e penso che questa sia società giusta».

Dalle “Manara” di Busto arriva intanto un’altra importante notizia: il Banco Bpm resterà lo sponsor della Sport Management anche per la stagione ventura, prolungando e consolidando un rapporto nato nell’ormai lontano 2013.