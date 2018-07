Casinò, Invidia (M5S): «Importante rilevare responsabilità»

“Era prevedibile e ce lo aspettavamo da mesi, ciò che i campionesi temevano è accaduto, il fallimento del Casinò di Campione d’Italia non ci stupisce. Ora è fondamentale che i curatori fallimentari e tutte le autorità rilevino eventuali responsabilità sulla gestione della cassa da gioco”.

Lo fa sapere l’onorevole pentastellato Niccolò Invidia.

“La nostra paura è che oggi i cittadini di Campione d’Italia vengano lasciati da soli – continua il parlamentare pentastellato. Per questo do la mia disponibilità per cercare una soluzione politica, assieme a tutte le parti coinvolte, a riguardo dei tanti esuberi dovuti al fallimento del Casinò. Non di meno questo fallimento porta alla luce la cattiva amministrazione che ha governato la cittadina”.

“Auspico un nuovo inizio e un nuovo corso politico per la città, e che questo possa arrivare quanto prima, perché la gestione della cosa pubblica a Campione degli ultimi anni è la definizione di antipolitica. Sono convinto che il Casinò stesso sia in grado di fornire la più proficua soluzione al problema che esso stesso ha causato, e che possa salvare i cittadini e lavoratori da soluzione dolorose”, conclude Invidia.