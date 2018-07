Casmo, si parte per il terzo anno di presidenza Orlandi

E tre. La presidenza di Veronica Orlandi tocca il terzo anniversario: la sua Asd Cas.Mo. 1975 fila dritta verso una nuova stagione ricca di tante novità e molti tasselli ancora da sistemare.

Al fianco della trentottenne presidentessa ci sarà Luca Santarsia, suo vice (oltre che compagno nella vita) e tuttofare della società. Confermato anche Emanuele Varsallona, segretario e responsabile del settore giovanile ad interim, mentre nel ruolo di direttore sportivo ci sarà un volto noto nella zona, soprattutto extra calcio: Michele Guariento, ex vicesindaco di Comerio, uomo esperto che avrà il compito di portare ordine e disciplina tra le fila biancorosse.

La guida della prima squadra è stata affidata a Michele Arbore, reduce dall’esperienza di Varano, da dove arriveranno anche parecchi giocatori che seguiranno il mister coi baffi anche a Casciago. Della rosa della Terza Categoria dello scorso anno ci saranno arrivi e partenze, come sempre accade in queste categorie: partenza fissata il 20 agosto per l’inizio della preparazione. Confermatissimo anche Giuseppe Scaglia, mister della Juniores che ha chiuso la stagione con risultati ottimi, sfiorando i playoff. Dell’organico della scorsa stagione rimangono anche Nicolò Scalese e Mohamed Mouaden.

«Si riparte puntando in alto – spiega Veronica Orlandi -. È il mio terzo anno alla guida della Casmo e voglio migliorare. Penso sia alla prima squadra, ma soprattutto al settore giovanile. Qualcuno è andato, qualcuno è stato scelto da altre società “più grandi” rendendoci orgogliosi, qualcuno arriverà: cerchiamo ancora una figura qualificata che possa gestire il settore giovanile come responsabile. L’organico delle varie squadre è in fase di definizione, così come quello che riguarda allenatori e istruttori: le nostre porte sono aperte per chi voglia abbracciare il nostro progetto di crescita insieme. Il 1 settembre faremo l’open day a Casciago al campo comunale dalle 15 alle 17 per raccogliere le iscrizioni (aperto alle annate dal 2012 in su), mentre il 2 settembre a Morosolo saremo in campo alla mattina per il torneo dedicato ai più piccoli in collaborazione con la Asd Bidone. Un grazie doveroso va agli sponsor, a chi è rimasto con noi (Happy Dog, Il Mercatino di Fausto, Macelleria Tonino, Ferramenta Macecchini, Autotecnica Varese) e ai nuovi arrivi (Autotorino, FM Horse Dream Farm, Ortofrutticola Napoli Francesco, La Botte e Birrificio di Varese). Forza Casmo!».

Chi fosse interessato o avesse domande e curiosità può contattare la società scrivendo alla pagina Facebook o alla mail cas.mo1975@yahoo.it.