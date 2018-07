Il caso del sottopasso di via Morelli: “Non degno della Lombardia”

La storia del sottopassaggio è un’odissea lunga ormai parecchi anni. Pur essendo stato costruito, non sono mai state operate le ultime finiture ed è quindi inagibile. Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti ha presentato un’interrogazione all’assessore alla mobilità di Regione Lombardia Claudia Terzi in merito alla situazione.

Il sottopasso collegherebbe Busto Arsizio con Castellanza, ma non essendo utilizzabile, i pendolari diretti alla vicina stazione Trenord sono costretti ad attraversare i binari tramite un ponticello stretto e poco agevole. «In via Morelli c’è da anni un cantiere sospeso e deserto che non fa onore all’immagine dell’efficiente Lombardia -dice Astuti-. Lì sono stati spesi soldi pubblici per risolvere un problema viabilistico: capisco i problemi ma occorre trovare una soluzione, ascoltando le amministrazioni comunali interessate e aprendo un’interlocuzione con il Governo».

L’assessore Terzi ha dichiarato che la realizzazione del sottopasso è subordinata alla realizzazione del nuovo binario T2 Gallarate e alla revisione progettuale del raccordo a Y. Già il luglio scorso il sindaco di Castellanza Mirella Cerini e l’assessore ai lavori pubblici di Busto Arsizio Alberto Riva avevano protestato di fronte al sottopasso e alla stampa per chiedere una soluzione al problema ma tutte le promesse sono rimaste solo sulla carta