Casorate rinnova il gemellaggio con i paesi francesi

Casorate Sempione rinnova il gemellaggio con i paesi francesi di St-Geoirs, nella zona dell’Isère, nei dintorni di Grenoble.

La “spedizione” ha visto impegnata una delegazione di quattordici casoratesi, con il sindaco Dimitri Cassani, un consigliere, membri del comitato di gemellaggio, tra cui il presidente Mauro Colamartino, la vicepresidente Rita Gaviraghi e Maria Angela Magistrali, ispiratrice dell’idea del gemellaggio.

«L’occasione – spiega Colamartino – non era tanto quella della festa nazionale del 14 luglio, ma la firma del rinnovo del patto di gemellaggio, avvenuto nel 2013. Amichevolissima, calorosa come sempre, l’accoglienza fattaci dai francesi, con i quali abbiamo condiviso ben due cene ed un pranzo, oltre ad aver assistito a fuochi d’artificio».

La firma è stata apposta dai sindaci dei quattro paesi contraenti (oltre a Casorate, i tre paesi francesi sono St-Etienne de St-Geoirs, St-Michel de St-Geoirs e St-Geoirs, tutti confinanti, circa 4mila abitanti in tutto): Yannick Neuder, Michel Champon, Joel Mabily e Dimitri Cassani hanno apposto la firma nel municipio di St-Etienne. L’atto ufficiale è stato preceduto dalla presentazione di un libro giallo scritto in francese dallo scrittore Sébastien Fritsch e tradotto in italiano da Rita Gaviraghi ( in francese ‘ Le sixième crime’; in italiano ‘ Il sesto delitto’), nell’ambito degli scambi culturali del gemellaggio. La cerimonia ha avuto anche eco sullo storico quotidiano dell’area del Delfinato, Le Dauphiné Libéré. Sul sito del giornale trovate anche la foto di gruppo.