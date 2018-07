A Castellanza arrivano gli europei di Tchoukball: “Venite a scoprire questo sport”

In campo ci sono 14 giocatori, una palla e due porte coperte con un telo rimbalzante. È così che si presenta un campo da Tchoukball, una disciplina sportiva che nei prossimi giorni conquisterà Castellanza. Dal 27 luglio al 5 agosto sono infatti in programma i campionati europei di questa disciplina che si svolgeranno tra il PalaBorsani e la palestra delle scuole Manzoni.

Dal 27 al 30 luglio si sfideranno le squadre degli under 12, 15 e 18 e mentre dal 1 al 5 agosto spazio ai senior con le finali previste per il 30 luglio e per il 5 agosto. Molte le partite in programma che alla fine, tra maschi e femmine, vedranno fronteggiarsi 42 squadre per un totale di 500 atleti.

«Questo è uno sport a dimensione di famiglia, avvincente ma in cui regna il fair play – spiega Patrizio Fergnani, Presidente Tchoukball Italia- e proprio per questo nel 2001 è stato riconosciuto dall’ONU come una disciplina a sostegno della pace e della fratellanza». Uno sport che a Castellanza ha una grande storia considerando che qui si gioca dal 2010 con la ASD Castellanza Tchoukball. Ed è il suo presidente, Valerio Milani, a ricordare come «quando siamo partiti avevamo l’obiettivo di far crescere questo sport, ma mai avremmo pensato di riuscire a portare gli europei qui in città». Una città, Castellanza appunto, che è «felicissima di ospitare una manifestazione internazionale di questo tipo» dicono il Sindaco Mirella Cerini e il consigliere con delega alla sport Luigi Croci.

In ogni caso l’invito di tutti è quello di venire a vedere e conoscere questo sport. «Tutte le partite sono ad ingresso libero e quindi è l’opportunità migliore per approcciarsi al Tchoukball -spiega Alessandro D’Amico del Comitato organizzatore- e anche se le partite giocate al PalaBorsani saranno trasmesse in streaming il consiglio è davvero quello di venire di persona perchè l’atmosfera che crea questo sport è davvero bella».

Come si gioca a Tchoukball?

Le regole della disciplina sono spiegate sul sito ufficiale di Tchoukball Italia. Per giocare ecco cos’è necessario:

Per giocare a TchoukBall è necessaria una palla (simile a quella di pallamano), le cui misure variano in base alla categoria nella quale si gioca. Inoltre servono due porte da TchoukBall. Una porta da TchoukBall è formata da una cornice metallica di 1m x 1m con al suo interno una rete di 80cm x 80cm. Questa rete è tesa con degli elestici fissati alla struttura metallica. Il pannello è posizionato all’esterno della superficie di gioco a metà del lato corto del campo; la parte con la rete è rivolta verso il centro del campo ed è inclinata di 55° rispetto al piano orizzontale. Il TchoukBall si può giocare su ogni tipo di terreno per il semplice fatto che la palla, durante un’azione, non deve mai toccare terra. Le versioni di gioco più usate sono quella in palestra (preferibilmente parquet) per il gioco 7 contro 7, mentre per il gioco 5 contro 5 si preferiscono la spiaggia e l’erba. Il campo deve avere 2 aree vietate semicircolari di raggio pari a 3 metri, nelle quali non è permesso entrare mentre si è in possesso della palla durante ogni fase del gioco.

Una volta preparato il campo e le squadre, le regole da seguire sono queste: