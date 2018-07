Caterina Bosetti riparte da Casalmaggiore

(Foto – www.volleyballcasalmaggiore.it)

A marzo il gravissimo infortunio. Il ginocchio che si piega in maniera innaturale e le lacrime di dolore.

Dopo quasi cinque mesi, Caterina Bosetti ha deciso di voltare pagina. Lascia così Modena e quel brutto ricordo, accordandosi con la Pomì Casalmaggiore.

Una nuova avventura stimolante – la Pomì è una candidata per lo scudetto – per puntare al grande ritorno in nazionale dopo la conquista della medaglia d’argento al World Grand Prix del 2017.