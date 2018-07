Cavallo precipita in un fosso, lo salva la gru dei vigili del fuoco

Una disavventura finita bene è quella che ha avuto come un protagonista un cavallo che nel pomeriggio di martedì 17 luglio è precipitato in un fosso. E’ successo a Solbiate Olona all’interno di un terreno di via Cesare Battisti quando, poco dopo le 16.30, è scattato l’allarme.

L’animale stava camminando sopra una botola quando le assi che la coprivano hanno improvvisamente ceduto e l’animale è precipitato. Un volo di qualche metro che -fortunatamente- non lo ha ferito ma che -sfortunatamente- è stato sufficiente per renderlo difficilmente recuperabile.

Sul posto così sono arrivati i Vigili del Fuoco che, dopo aver capito la situazione, hanno fatto arrivare la loro autogru. Il cavallo è stato così imbragato e sollevato fuori dal fosso. Secondo le prime informazioni l’animale sarebbe in buona salute.