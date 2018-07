C’è uno scorpione al bar

Giovanni, il titolare del locale di via Mazzini a Gallarate, alla fine sorride, ma le cameriere del suo locale hanno sorriso molto meno quando si sono trovate davanti un animale nero di oltre tre centimetri che hanno riconosciuto come scorpione. «In effetti gli assomigliava molto – continua Giovanni – era nero e piuttosto grosso, circa tre centimetri, e se ne stava immobile vicino alla porta d’entrata, sembrava un insetto preistorico». (nella foto di repertorio uno scorpione)

Sta di fatto che le cameriere hanno dato l’allarme e chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto per catturare l’animale. «Mi sono spaventato quando ho visto i mezzi dei pompieri fuori dal locale – racconta Giovanni -. Invece erano lì per quello strano animale».

Si trattava di uno scorpione, confermano i Vigili del Fuoco, di quelli domestici e non pericolosi. Non è la prima volta che si fanno interventi di questo tipo, spesso i pompieri vengono chiamati per liberare le case soprattutto da bisce e altri animali.