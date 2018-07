Celotto assunto come assistente del sindaco, Forza Italia critica

L’assunzione da parte del Comune di Samarate dell’ex consigliere comunale Valentino Celotto, divenuto assistente del sindaco, agita la maggioranza che sostiene Leonardo Tarantino.

O meglio: agita Forza Italia, venuta allo scoperto nell’esprimere il disagio per la posizione dell’ex consigliere comunale leghista, ora assunto (mediante un bando) come dipendente dell’ente, per 18 ore settimanali. Qualche malumore cova sotto la cenere in maggioranza, ma alla fine è solo la nota di Albino Montani, capogruppo FI, a renderlo evidente.

«Forza Italia – scrive Montani – intende ribadire la propria contrarietà, gia’ espressa all’interno della maggioranza, relativamente all’assunzione di una figura con incarico di Staff, per noi ” supplente fiduciario”». Supplente «in conseguenza» della «assenza» del sindaco (nella foto: Celotto consigliere comunale, nel 2015).

«Consideriamo innanzitutto il Vicesindaco (Alessandra Cariglino, FI, ndr) il legittimo sostituto del Sindaco; alla Giunta e ai molti Cosiglieri Delegati di recente nomina spetta il compito dell’attuazione del programma politico. In costoro il Sindaco dovrebbe riporre la sua fiducia. Avremmo anche potuto prendere in considerazione e quindi discutere di una figura con provata competenza amministrativa, ma la figura di un controllore politico non ci piace affatto ed e’ uno spreco di denaro. Preferiamo che gli incarichi politici siano frutto di scelte elettorali e non di bandi pubblici. I soldi che verranno spesi per questo incarico avremmo preferito potessero avere destinazioni diverse; settore cultura e sociale su tutti».