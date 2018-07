A cena con la pastasciutta della Resistenza

La pastasciutta sembra essere il piatto simbolo della resistenza. Infatti mercoledì 25 luglio, a partire dalle 20, nel parco della Resistenza di Caronno Pertusella si terrà una cena proprio a base di questo piatto, organizzata dall’Anpi.

Questo accadrà poco dopo un’altra “pastasciuttata” antifascista in programma per sabato 21 a Busto Arsizio. Durante la serata del 25 luglio sarà possibile riunirsi per ricordare la resistenza e chi ha combattuto, ascoltando il tributo al celebre Fabrizio De Andrè. È necessario prenotare entro domenica 22 luglio.

La pastasciutta antifascista è una tradizione nata nel 1943, quando i fratelli Cervi cucinarono proprio un piatto di pasta al burro e salvia ai partigiani emiliani, per festeggiare la caduta di Mussolini. Pochi mesi dopo i sette ragazzi furono uccisi, ma il loro gesto è sopravvissuto fino ad oggi.