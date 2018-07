Il Centro Anziani compie 30 anni, grande festa alla “curt del dutur”

Compie trent’anni il Centro Ricreativo Dottor Ollearo di Samarate. Per tutti: il centro anziani, come da denominazione ufficiale scelta nel 1988, in occasione della costituzione formale, sulla scia dell’esperienza del gruppo anziani partito sette anni prima.

Galleria fotografica La festa per il Centro Anziani di Samarate 4 di 8

Allora scelsero di onorare, nel nome, il medico condotto del paese, il dottor Ollearo che ancora ricordano «con il tabarro, in bicicletta, in coppia con il prete», mentre gira per le case. E il centro anziani ha trovato casa anche nella “curt del dutur”, dove lavorava appunto quel medico arrivato giovane dal Monferrato e rimasto nel cuore dei samaratesi.

«Il primo gruppo lo vollero il sindaco Quassoli e l’assessore Venturelli. Siamo andati nella corte già nel 1984» ricorda Franco Milani, per vent’anni presidente del sodalizio, oggi vicepresidente provinciale e consigliere nazionale dell’Ancescao (l’associazione italiana dei centri sociali e per anziani).

Ne è passato di tempo, anche se alcune tradizioni sono le stesse da trent’anni. «Per capire la realtà del centro bisogna viverlo quotidianamente, vedere la soddisfazione degli anziani» dice Maria Fracisco, attuale presidente. La tradizione più viva oggi è il pranzo domenicale, che coinvolge ogni settimana almeno una ventina di iscritti. Ma poi c’è molto altro: il gruppo di cammino due volte la settimana, il corso in palestra, l'”allena-mente e stimola il cervello” con il dottor Gianmaria Messina, le iniziative di solidarietà. Una proposta che coinvolge complessivamente 570 soci.

Il compleanno del Centro Anziani è già stato celebrato, nel segno della cooperazione tra il sodalizio e l’amministrazione comunale. «È stato bellissimo consegnare la pergamena preparata per l’occasione dall’amministrazione comunale nelle mani dell’attuale presidente Maria Fracisco e di Franco Milani che le ha passato il testimone qualche anno fa» commenta il sindaco Leonardo Tarantino. «Due pilastri che insieme a tutti i volontari silenziosamente e con laboriosità rendono vitale il nostro centro».

«Voglio riassumere la mia gratitudine ricordando la consegna della benemerenza civica il 17 dicembre 2017 a Maria ed al marito Mario – momento molto emozionante per me e per loro che non si aspettavano certo di essere chiamati tra i samaratesi che avrebbero ricevuto il riconoscimento dalla nostra amministrazione» aggiunge Nicoletta Alampi, assessore ai servizi sociali. «Persone disponibili, sempre presenti che svolgono la loro opera in silenzio come chi li ha preceduti – in particolare il sig. Milani precedente Presidente del Centro Anziani Ollearo che ha sempre e tutt’ora affianca il direttivo mettendo a disposizione la sua esperienza e competenza. Sono fiera di avere a Samarate una realtà che da trent’anni svolge un supporto indispensabile per i nostri “diversamente giovani samaratesi” come da simpatico appellativo sentito durante il discorso alla celebrazione dei trent’anni di domenica scorsa”»