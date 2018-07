Cervini: “Solidarietà a Cassani dalla nostra circoscrizione”

Il segretario di Circoscrizione della Lega Mario Cervini esprime il suo sostegno al sindaco di Gallarate Andrea Cassani per l’atto intimidatorio ricevuto.

“Non c’è nessuna giustificazione quando si arriva a tali atti – spiega Cervini -, non esiste distinzione tra schieramenti condanna totale e fermezza. Non so il contenuto che è al vaglio degli inquirenti ma cosa ancora più grave aver coinvolto la sfera famigliare. Mi sento di portare la vicinanza ed il sostegno di tutta la circoscrizione e invito Andrea Cassani a continuare l’ottimo lavoro che sta facendo dal primo giorno di mandato con un impegno e presenza da encomio”.