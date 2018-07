“A Ciambra”, a Villa Bianchi un film speciale su un mondo ai margini

Appuntamento con un film interessante questa sera alle 21.30 nei giardini pubblici di Villa Bianchi di Induno Olona (in via Porro 34), dove per “Esterno notte” sarà proiettato “A Ciambra”, secondo lungometraggio del regista Jonas Carpignano.

La trama

Ad “A Ciambra”, una piccola comunità Rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio Amato cerca di crescere più in fretta possibile. A quattordici anni beve, fuma ed è uno dei pochi in grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo: gli italiani, gli immigrati africani e i membri della comunità Rom. Pio segue ovunque suo fratello Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua città. Quando Cosimo scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male, dovrà provare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e decidere se è veramente pronto a diventare un uomo.

La recensione di Francesco Boille su “Internazionale

Ingresso: 4 euro. In caso di maltempo il film sarà proiettato in Sala Bergamaschi